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Dünya

Kazakistan'dan 'Taliban' kararı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelen Taliban'ı ülkede yasaklı örgütler listesinden çıkarma kararı alındığını bildirdi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 11:10 - Güncelleme:
Kazakistan'dan 'Taliban' kararı
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Sözcü Smadiyarov, Kazakistan'ın Ulusal Haber Ajansı Kazinform'a açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'da Taliban'ı ülkedeki yasaklı örgütler listesinden çıkarılmasına yönelik karar alındığını kaydeden Smadiyarov, "Ülkemizde yasaklanan terör örgütlerinin listesi düzenli olarak gözden geçiriliyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin uygulamaları dikkate alınarak Taliban'ın bu listeden çıkarılmasına karar verildi. Sonuçta Taliban, BM Güvenlik Konseyinin terörist olarak tanıdığı örgütler listesinde yer almıyor." ifadelerini kullandı.

Smadiyarov, Kazakistan'ın Taliban ile diplomatik ilişkilerinin nasıl gelişeceğine yönelik soruya ise "Siyasi temaslara gelince Kazakistan, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu tarafından alınan kararlara sıkı sıkıya bağlı kalacak." yanıtını verdi.

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