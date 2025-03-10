Kazakistan'ı kar fırtınası vurdu

Başkent Astana dahil ülkenin kuzey ve doğu kesimlerindeki şiddetli kar fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, başkentten tüm yönlerdeki çıkışların trafiğe kapalı olduğunu duyurdu.

Bakanlık, ekiplerce son iki günde kar fırtınası, şiddetli rüzgar ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yollarda mahsur kalan 62'si çocuk 318 kişi ile 38 aracın kurtarıldığını duyurdu.

Kötü hava koşulları yüzünden yollarda mahsur kalanlar için ek tren seferleri başlatıldı, halka uzak mesafelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Trafik akışının yavaşladığı Astana'da kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Uluslararası Astana Havalimanı'nda da bazı uçak seferlerinin ertelendiği bildirildi.