Kazakistan'ın AEB ülkeleriyle ticareti yüzde 7,5 arttı

Kazakistan Milli İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada, Kazakistan'ın AEB ülkeleriyle olan karşılıklı ticaret hacminin geçen yıl 2017'ye göre yüzde 7,5 artarak 19 milyar 114 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

İhracatın yüzde 12 artışla 5 milyar 891 milyon dolar, ithalatın da yüzde 5,6 yükselişle 13 milyar 222 milyon dolar olduğu belirtilen açıklamada, Kazakistan'ın AEB ülkeleriyle olan ticaretinden Rusya'nın yüzde 91,8, Kırgızistan'ın yüzde 4,5 ve Beyaz Rusya'nın yüzde 3,6 pay aldığı bildirildi.