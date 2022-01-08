Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da hayat OHAL şartları altında devam ediyor

AA 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:50 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:50

Başkentte, ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.



Şehirde başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda olmak üzere tüm resmi devlet binaları ile sosyal tesisler özel harekat askerleri tarafından gece gündüz korunuyor.



Başkentin tüm giriş ve çıkış yollarına polis kontrol noktaları kuruldu.



Büyük alışveriş ve eğlence merkezleri, kafe ve restoranların çoğunlukta kapalı olduğu şehirde sadece marketlerden alışveriş yapılabiliyor. Başkentte toplu taşıma araçları ise hizmet vermeye devam ediyor.



İkinci kademe bankalar ile döviz bürolarının çalışmalarının askıya alınması ve internet kesintisi nedeniyle ödemelerde nakit paraya ihtiyaç duyan şehir sakinleri ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Saat 23.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nur Sultan, polis tarafından sıkı şekilde kontrol ediliyor.



19 Ocak'a kadar OHAL ilan edilen şehirde herhangi bir çatışmanın olmadığı, genel olarak durumun istikrarlı olduğu gözlemleniyor.



- KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.



Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak, hükümetin istifasını kabul etti.



Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.

Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde sürüyor.