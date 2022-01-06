Kazakistan'ın yardım çağrısı sonrası Rus gazeteciden skandal istekler

6 Ocak 2022 Perşembe 08:36 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 08:36

Kazakistan'da ülke genelinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 60 tenge olan gaz fiyatının 120 tengeye çıkarılması sonrası başlayan gösterilerin ardından hükûmet olayların başlamasına sebep olduğu iddia edilen doğal gaz fiyatını 50 tengeye (0,11 dolar) indirdi. Buna rağmen protestolar devam etti. Barışçıl olarak başlayan protestolar şiddet eylemine dönüştü. Birçok yerde polis ve askerî araçlar devrilerek ateşe verildi.

OHAL'in ilan edilmesi ve hükümetin istifasının ardından ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi bir açıklama yaparak mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini duyurdu.

KGAÖ'DEN YARDIM İSTEDİKLERİNİ DOĞRULADI

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Habar 21 ulusal kanalına verdiği demeçte, ülkesinde düzenin oluşturulması için KGAÖ üye ülke liderlerinden yardım istediğini doğruladı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyeleri arasında Kazakistan'ın yanı sıra Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan bulunuyor.

"BU ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAKTIR"

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) iş birliği anlaşması çerçevesinde yardım başvurusunda bulunduğunu kaydeden Tokayev, "Bugün örgüte üye ülke liderleriyle görüştüm. Bu terör tehdidinin üstesinden gelmesi için Kazakistan'a yardımda bulunmalarını istedim. Aslında bu bir tehdit değil ülke bütünlüğünü bozmaktır. Vatandaşlarımız benden Cumhurbaşkanı olarak onların güvenliklerini sağlamam için hızlı adımlar bekliyor." dedi.

4 MADDELİK İSTEK LİSTESİ OLUŞTURDU

Rusya'nın ise yardımın sağlanması için Kazakistan'a birtakım şartlar koştuğu iddia edildi. 4 madde arasında Kırım'ın ilhakının tanınması, Rusça'nın yeniden ikinci resmi dil olması, Rusya'ya askeri üsler temin edilmesi, Rus azınlıklara özerklik yer aldı.

Rusya'nın en büyük medya ağı Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya'nın Kazakistan hükümetine yardım etmesi için bazı şartlar sıraladı. Bu şartlar arasında Kırım'ın ilhakının tanınması, Rusça'nın yeniden ikinci resmi dil olması, Rusya'ya askeri üsler temin edilmesi, Rus azınlıklara özerklik yer aldı.