Kazan Küresel Gençlik Zirvesi 2025 başladı

45 ülkeden aralarında bakanların, diplomatların, akademisyenlerin, medya uzmanlarının, girişimcilerin ve genç liderlerin yer aldığı 200'den fazla heyetin bir araya geldiği zirvede Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Nijerya, Umman, Filipinler, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan dahil birçok farklı ülkeden katılımcı bulunuyor.

Zirvenin açılışı 28 Ağustos'ta Tataristan Başbakan Yardımcısı Leyla Fazleyeva, ICYF Başkanı Taha Ayhan ve Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'un Müşaviri Timur Süleymanov katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Fazleyeva, zirveye ilginin giderek arttığını belirterek, "Bugün işbirliğini genişletmek için birçok fırsatımız olacağından eminim. Tataristan Cumhuriyeti, her zaman buna ilgili ve diyaloğa her zaman açık." dedi.

"GENÇLERİN BAŞARISI İÇİN SADECE BİLGİYE DEĞİL, OLUMLU DEĞERLERE DE İHTİYAÇ VAR"

ICYF Başkanı Taha Ayhan yaptığı açılış konuşmasında, "Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, çok kısa sürede, genç liderlerin, yenilikçi ve vizyon sahibi bireylerin bir araya gelerek fikirlerini paylaştığı ve geleceği birlikte inşa ettiği özel bir platform haline geldi. 2022 yılında başladığından bu yana zirve, güçlü bir gelenek kazandı. Gençlerin değişimin temsilcileri olarak rolü, aile içindeki kimlikler ve roller, teknolojinin hayatımızdaki yeri gibi konuları ele aldı. Her yıl, gençlerin insanlık sorunlarına çözüm sunma konusundaki gücünü bize hatırlattı" dedi. Bu yılın temasının "Küresel Değişim Döneminde Kişiliğin Eğitimi: Değer ve Mesleki Yollar' olarak belirlendiğine dikkat çeken Ayhan, "Dünya, dijitalleşme, yapay zekâ ve küreselleşme yolunda hızla ilerliyor. Gençlerin bu dünyada başarılı olabilmeleri için yalnızca teknik bilgiye değil, aynı zamanda olumlu değerlere, keskin bir vizyona ve esneklikle harmanlanmış bir dirence ihtiyaçları var. Eğitim, gençleri sadece mesleki başarıya değil, topluma etkin katılım için de hazırlamalıdır. Eğitim; karakter, yaratıcılık ve liderlik için eğitim olmalıdır. Bu zirve süresince; kapsayıcı öğrenme, kültürler arası etkileşim, yapay zekâ ve geleceği, geleceğin üniversitesi gibi konular etrafında yapılacak paylaşımlar, bu baskılarla nasıl başa çıkabileceğimize dair bizlere çok değerli bilgiler sunacaktır." diye konuştu.

ICYF olarak bu çabaya katılmaktan gurur duyduklarının altını çizen Ayhan, şöyle devam etti:

"Genç liderlik, girişimcilik, dijital beceriler ve kültürler arası diyalog programlarımızla, gençlerin kendi toplumlarına ve daha geniş dünyaya aktif katkı sunmaları için kapılar açmayı amaçlıyoruz. İİT Gençlik Başkenti girişimi ve sayısız ortaklığımız da bu bağlılığımızı yansıtmaktadır. Kazan Global Gençlik Zirvesi şimdiden faydasını göstermiştir. Projeler başlatmış, mentorluk ağları oluşturmuş ve sınır ötesi iş birliklerine zemin hazırlamıştır. Bundan sonra önemli olan, buradan neyi yanınızda götüreceğinizdir. Yoksulluk, iklim değişikliği ve kimlik meseleleri gibi karşı karşıya olduğumuz zorluklar, vizyon ve cesaret gerektirir. Bilgelik ve dürüstlükle hareket eden liderlere ihtiyaç vardır. Bu etkinliğin, bu zorlukların üstesinden gelme konusundaki yetkinliğinizi bir kez daha teyit edeceğine olan inancım tamdır. Eğitim yalnızca bilgi vermemeli, aynı zamanda yön de göstermelidir. Yalnızca yetenek kazandırmamalı, aynı zamanda bir amaç duygusu da aşılamalıdır. Gençler sadece mesleklerinde başarılı olmaları için değil, topluma ve insanlığa hizmet etmeleri için de donatılmalıdır."

Ayhan, zirvede Gazze'de yaşanan insanlık dramına uluslararası kamuoyunun nasıl dikkatinin çekilebileceği konularının da ele alınacağını söyledi.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'un Müşaviri Timur Süleymanov da zirvenin amacının, 2022'den bu yana basit şekilde gençleri bir araya getirerek politikaları şekillendirmek olduğunu belirterek, ülkede birçok fırsat olduğunu ve bu kapasitenin yönetilmesinin önemini vurguladı. Gençler için birçok farklı kurumun işbirliği içinde çalıştığına işaret eden Süleymanov, zorlukların küresel olduğunu ve bu nedenle küresel bir tutum benimsendiğini vurguladı. Süleymanov, bu nedenle gençlik politikaları kapsamında temsilcilerin bir araya gelerek birçok farklı düzeyle görüş alışverişinde bulunmasının önemli olduğunun altını çizerek, böylece ülkelerin, gençlerin ve dünyanın faydası için küresel zorluklarla beraber mücadele edebileceklerini söyledi.

4. KAZAN KÜRESEL GENÇLİK ZİRVESİ

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirvenin ana teması "Küresel Değişimler Çağında Kişiliğin Eğitimi: Değer Temelli Kariyer Gelişimi" olarak belirlendi. Eğitim, bilim, kültür, girişimcilik ve medya alanlarında gençlik politikalarındaki iyi uygulamaların tartışıldığı forumda, dijitalleşme, yapay zekânın eğitime etkisi, akademik hareketlilik ve uluslararası iş birlikleri gibi konular da masaya yatırılıyor. 40'tan fazla ülkeden bakanlar, üniversite rektörleri, gençlik dernekleri temsilcileri, girişimciler, medya profesyonelleri ve blog yazarlarının katıldığı zirvede uzmanlar ayrıca gençler için uluslararası değişim programları ve akademik hareketlilik girişimlerinin uygulanmasını, dijital medyanın genç nesil için bir eğitim aracı olarak rolünü tartışıyor.

Zirvenin bu yıl sadece gençler için değil; aynı zamanda uluslararası akademik ve siyasi çevreler için de etkili bir iş birliği platformu olması beklenirken, gençlik diplomasisinin ve çok taraflı kültürel diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla bu yıl ayrıca "Çocuk Diplomasisi", "Küresel Eğitim Diyaloğu" ve "Ulusal Kimlik ile Küreselleşme Arasındaki Denge" başlıklı oturumlara da yer veriliyor.

GENÇ LİDERLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

40'tan fazla ülkede yürütülen ve gençlik alanındaki temel zorlukları ve eğilimleri belirleyen "Küresel Gençlik Trendleri Araştırması'nın sonuçlarının da açıklandığı zirvede, "Yılın Sosyal Girişimcisi", "Yılın Genç Araştırmacısı", "Yılın Genç Medya Influencerı", "Yılın Genç Mentoru", "Çocuk Girişimlerini Destekleyen Proje", "Geleneklerin ve Kültürel Kimliğin Korunmasına Yönelik Proje" başlıklarında "Küresel Gençlik Liderliği Ödülleri" de sahiplerini buldu.