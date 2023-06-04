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Dünya

Kazanamadığı tek bölge için Türkiye'yi suçladı! Miçotakis'ten skandal açıklama

Miçotakis, Yunanistan'da tekrarlanacak seçimler öncesi Türkiye düşmanlığı üzerinden kendi seçmenini provoke etmeye kalktı. Skandal açıklamalarda bulunan Miçotakis, ülke genelinde kazanamadığı tek bölge olan Rodop'taki seçimlere ilişkin Türkiye'nin müdahale ettiğini iddia ederek küstahlaştı.

Star Gazetesi4 Haziran 2023 Pazar 12:57 - Güncelleme:
Kazanamadığı tek bölge için Türkiye'yi suçladı! Miçotakis'ten skandal açıklama
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21 Mayıs'ta oy kullanan Yunan halkı, seçimlerin tekrar edilmesi nedeniyle 25 Haziran'da ikinci kez sandık başına gidecek.

Liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi'nin ilk seçimde tek başına hükümet kurmak için mecliste yeterli çoğunluğu sağlayamayan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye düşmanlığına sarıldı.

KAZANAMADIĞI TEK BÖLGE İÇİN TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI

Birinci parti için öngörülen fazladan sandalyeleri alıp tek başına iktidar olmak isteyen Miçotakis, seçim öncesi oy devşirme adına Türkiye kartını öne sürdü.

Yunan gazetesine konuşan Miçotakis, 21 Mayıs'ta Türk azınlıktan dört adayın siyasi partilerden milletvekili seçilmeyi başardığı Rodop'taki (Gümülcine) seçimleri karalamaya kalktı.

Miçotakis, Yunanistan genelinde kazanamadığı tek bölge olan Rodop için Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

SYRIZA partisinden seçilen Özgür Ferhat üzerinden Türk Başkonsolosluğunu hedef alan Miçotakis, Ferhat lehine seçimlere müdahale edildiğini ileri sürdü.

Seçimlerde birinci parti olma adına Türkiye'ye iftira atan Miçotakis, SYRIZA'yı eleştirerek "Bu konu öncelikle, bu adayı tercih eden ve bir başka ülkenin Yunanistan'ın içişlerine karışmasına ortak olan siyasi partiyi ilgilendirmelidir" diye konuştu.

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