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Dünya

Kazan'da kritik buluşma: Malezya ve Rusya enerjide güç birliği yapacak

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Rusya ile işbirliği içerisinde ülkesinin enerji güvenliğini geliştireceklerini bildirdi.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Kazan'da kritik buluşma: Malezya ve Rusya enerjide güç birliği yapacak
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Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldiklerini belirtti.

Putin ile özellikle enerji sektöründe işbirliğinin genişletilmesine odaklanan birçok ikili konuyu ele aldıkları "verimli bir görüşme" yaptıklarını kaydeden Enver, Malezya hükümetinin Rusya ile işbirliği içinde, enerji güvenliğini güçlendirmek için stratejik ve proaktif adımlar atacağını vurguladı.

Enver, Malezya Kralı Sultan İbrahim'in selamlarını da Putin'e ilettiğini belirterek, Rusya'nın Malezya'ya yönelik "dostça yaklaşımı" nedeniyle Putin'e teşekkür ettiğini aktardı.

Malezya Başbakanı Enver, "Aynı zamanda, Putin'in Gazze ve İran konularındaki tutarlı ve ilkeli duruşunu övdüm." ifadesini kullandı.

  • Malezya Başbakanı
  • Enver İbrahim
  • Rusya işbirliği

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