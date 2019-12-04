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Kazdığı kuyuya düştü

ABD’de 65 yaşındaki bir adam hırsızlara karşı kurduğu bubi tuzağına düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Maine eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi.65 yaşındaki Ronald Cyr isimli kişi hırsızlara karşı kendi kurduğu bubi tuzağına düştü. Düzenekteki silahın ateşlenmesiyle ağır yaralanan Cyr kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Van Buren Polisi yaptığı açıklamada, “Sabah erken saatlerde yaptığımız geniş çaplı araştırmalar sonucunda Sayın Cyr’in evinde hazırladığı bir düzenekten çıkan kurşunla öldüğünü tespit etmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi. Cyr’in evine intikal eden polis ekibi evde başka tuzakların bulunduğunu anlayınca bomba imha timini çağırmak zorunda kaldı. Ancak Cyr’in kaza ile öldüğü ifade edilse de tam olarak nasıl vurulduğu konusunda açıklama yapılmadı. Polis daha sonra Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu tür ev yapımı bubi tuzaklarına karşı halkı uyardı. ABD’de buna benzeyen düzeneklerle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Geçtiğimiz yıl İllinois eyaletinde bir kişi komşusunun garaj kapısını açmak isterken, daha önce kurulan düzenekle aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybetmişti. ABD’de gayrimenkulün savunması ve bireysel silahlanma önemli bir hak ancak, bubi tuzakları kurmak yasak.

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