Kazımi'den Başkan Erdoğan'a İzmir depremi için dayanışma mektubu: İhtiyaç duyması halinde desteğe hazırız

AA 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:13 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:13

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazımi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektupta, "Türk halkı ve hükümetine İzmir’deki depremden dolayı taziye ve başsağlığı dileğimizi iletiyoruz." dedi.

Irak’ın Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Kazımi, şunları kaydetti:

"Bu çilesinde insani olarak komşu Türkiye’nin yanındayız. Dost Türk hükümeti ve İzmir halkının ihtiyaç duyması halinde ilgili birimlerimizin desteğini sunmaya hazırız. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."