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Dünya

Kazımi'nin suikast girişimi ile ilgili yeni detay

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin evine yapılan saldırının silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini duyurdu.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 19:43 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:43
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Araci, 7 Kasım'da Kazımi'nin Bağdat'taki evine yapılan saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

"Başbakan'ın evine yapılan saldırı iki adet silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlendi." diyen Araci, bu saldırıyla Kazımi'nin direk hayatının hedef alındığını aktardı.

İnceleme heyetinin hiçbir yabancı taraftan henüz destek talebinde bulunmadığını kaydeden Araci, "Gerçeğe ulaşmak için önemli ipuçlarına sahibiz ancak incelemelere biraz daha zaman tanınmalı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için dost ve komşu ülkelerden destek talebi olabilir." diye konuştu.

Basın toplantısı sırasında Kazımi'nin evine saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları yayınlandı.

Irak Başbakanı Kazımi'nin 7 Kasım'da Bağdat Yeşil Bölge'deki konutuna saldırı düzenlenmişti.

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