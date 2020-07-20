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Dünya

Kazımi'nin Suudi Arabistan ziyareti Kral Selman'ın rahatsızlanması nedeniyle ertelendi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin bugün Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin, Kral Selman Bin Abdulaziz'nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:26 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:26
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kazımi'nin ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmasını takdir ettiklerini ancak bu ziyaretin Irak tarafıyla da görüşülerek Kral Selman hastaneden taburcu olana kadar ertelenmesi kararı alındığını bildirdi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanının açıklamasına göre, Kral Selman, safra kesesi iltihabı nedeniyle bir dizi tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Irak tarafından ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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