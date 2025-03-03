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Dünya

KDC'de 55 asker idam cezasına çarptırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 55 askere idam cezası verildi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
KDC'de 55 asker idam cezasına çarptırıldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Butembo Garnizonu Askeri Mahkemesinde Kongo Silahlı Kuvvetler (FARDC) mensubu 61 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, 55 astsubayı savaştan kaçma, savaş mühimmatını uygunsuz kullanma, hırsızlık, tecavüz ve yağma suçlarından idam cezasına çarptırırken, 6 askeri ise suçsuz buldu.

FARDC, benzer suçlarla suçlanan diğer askerlerin de yargılanması için yeni duruşmalar düzenleneceğini duyurdu.

Ülkede geçen hafta 200'den fazla polis ve asker, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren M23 isyancı grubuna katılmıştı.

- KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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