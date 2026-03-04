İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9637
  • EURO
    51,2448
  • ALTIN
    7342.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KDC'de heyelan faciası: 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi
Dünya

KDC'de heyelan faciası: 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki bir koltan maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
KDC'de heyelan faciası: 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin Rubaya bölgesinde şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.

Heyelanda çoğu koltan madenciliği yapan 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler arasında gıda satıcıları ve tüccarlar da bulunuyor.

Kayıp kişileri bulmak için başlatılan çalışmalar son derece zor koşullarda ve ilkel araçlarla sürdürülüyor.

Eyalet yetkilileri, olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde bulunan Masisi bölgesindeki koltan madeninde 30 Ocak'ta meydana gelen göçükte 226 maden işçisi yaşamını yitirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.