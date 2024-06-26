KDC'deki bombalı saldırıda 2 Güney Afrikalı asker öldü

Güney Afrika ordusundan yapılan açıklamada, KDC'de silahlı örgütlerle mücadele eden askerlere yönelik saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bombalı saldırıda 2 Güney Afrikalı askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırıda 20 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, tedavileri için hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında, KDC'de isyancılarla mücadele eden Güney Afrikalı askerlere daha önce de saldırı düzenlenmişti.

KDC'nin doğusunda altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan bölgede faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

SADC'yi oluşturan 16 üye ülke, Mayıs 2023'te isyancılarla mücadele için KDC'ye asker gönderme kararı almıştı.