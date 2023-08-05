İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KDK'dan okul pansiyon ücretlerinin iadesi hakkında yeni karar
Dünya

KDK'dan okul pansiyon ücretlerinin iadesi hakkında yeni karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), deprem nedeniyle paralı yatılı okula ait pansiyondan yararlanamadığı gerekçesiyle ödediği parayı geri isteyen ve bu talebi reddedilen öğrenciye, ücret iadesi yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 10:00 - Güncelleme:
KDK'dan okul pansiyon ücretlerinin iadesi hakkında yeni karar
ABONE OL

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Düzce'de paralı yatılı öğrenim gören ve pansiyonda kalan lise öğrencisi, 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremden 1 gün önce pansiyon ücretini ödedi.

Depremde konakladığı pansiyonun hasar görmesi üzerine başka okul ve pansiyona gönderilen öğrenci, ücret iadesi talep etti. Talebi idari kurum tarafından reddedilince öğrenci, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, depremlerin hem idare hem de kişiler açısından öngörülemez ve olağan dışı durum olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, ücret iadesi yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Kararda depremin "mücbir sebep" kabul edildiğine ve depremin etkilerinin azaltılması için idarelerin sorumluluklarının bulunduğu işaret edildi.

Başvuruya konu olayda, depremde hasar gören pansiyondan, eğitim-öğretime kapatıldığı için öğrencinin hizmet alamadığı belirtilerek, ödenen ücretin sosyal adaletin tesisi açısından başvurucuya iadesinin gerekli olduğu aktarıldı.

Tavsiye kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı, başvurucuya ücret iadesi yaparak, bunu KDK'ye bildirdi.

  • KDK ücret iadesi
  • deprem pansiyonu
  • öğrenci talebi reddedildi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.