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Dünya

KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı durduruldu

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) adayı Hoşyar Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını geçici olarak durdurma kararı aldı.

AA6 Şubat 2022 Pazar 15:41 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 15:47
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Yüksek Federal Mahkeme, Zebari'nin cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) milletvekillerinin yaptığı başvurunun sonucunu açıkladı.

Mahkemenin kararında, Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için "iyi itibar" gibi şartlara sahip olmadığı aktarıldı.

Zebari'nin ayrıca 2016'da mali ve idari yolsuzluklardan dolayı Maliye Bakanlığı görevinden azledildiği hatırlatılan kararda, bunun da cumhurbaşkanlığı adaylığının geçici olarak durdurulması için gerekçe olduğu kaydedildi.

KDP adayının Dışişleri Bakanlığı görevindeyken de hakkında açılan davaların bulunduğu ve o dönem mahkemedeki duruşmalara katılmadığı ifade edildi.

Irak Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için yarın toplanma kararı almıştı.

- CUMHURBAŞKANI KÜRTLERDEN SEÇİLİYOR

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası kurulan siyasi denklem gereği cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

Ülkede Kürtlerin temsil edildiği iki büyük partiden KDP, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'yi; KYB ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.

  • Irak
  • Hoşyar Zebari
  • Kürdistan Demokrat Partisi

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