Kedisini postayla barınağa yollayan Tayvanlıya para cezası verildi

BBC'nin haberine göre, soyadı Yang olan 33 yaşındaki Tayvanlı, karton kutuya koyduğu İskoç kedisini, Banciao'daki hayvan barınağına postaladı.

Tayvan Hayvanları Koruma Yasası'nı ihlal eden Yang'a yaklaşık 2 dolar para cezası verildi. Hayvana kuduz aşısı yapılmadığının ortaya çıkmasıyla Yang'ın, bulaşıcı hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve önlenmesi kanununu çiğnemekten bin dolar daha ceza ödeyeceği belirtildi.

Polisin posta şirketi ve güvenlik kamerası kayıtları yoluyla izini sürdüğü Yang, geçmişte geçirdiği rahatsızlık üzerine hareket etmekte zorlanan kediye bakmaya gücü olmadığını söyleyerek kendisini savundu.