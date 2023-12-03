Kendi hükümetine tepki gösterdi: Türkiye'ye uygulanan politikayı reddediyorum

"Şuşa-Kafkasya'nın İncisi" kitabının yazarı Fransız gazeteci Jean-Michel Brun, Fransız hükümetinin Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik politikasını eleştirdi.

FRANSIZ YAZAR: TÜRKİYE'YE UYGULANAN POLİTİKAYI REDDEDİYORUM

Turan Uluslararası Konferansı'na katılan Fransız gazeteci Brun, "Bugün Fransa'da Azerbaycan karşıtı, Türkiye karşıtı bir iklim var. Bu da iç siyasi durumdan ve Ermeni lobisinin faaliyetlerinden kaynaklanıyor, mevcut Fransız hükümetinin politikasını reddediyorum" dedi.

Esas meselenin, Ermenistan'ın Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu artık kabul etmiş olması olduğunu ifade eden Brun, "Şimdi Azerbaycan, Ermenistan dahil tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Azerbaycan da Fransa ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. Umarım gelecekte ilişkilerimizin daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Paris'teki mevcut hükümetin İslamofobik eğilimlerinin acıkca ortada olduğuna dikkat çeken Brun, "Sadece Azerbaycan'a değil, tüm İslam dünyasına yöneliktir. Bu politika değiştirilmeli ve değiştirilecektir. Bu politika kabul edilemez. Biz göndereceğiz. Bu hükümet bir sonraki seçimde gidiyor" ifadelerini kullandı.

PKK EYLEMLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Brun, 24 Aralık 2022'de Paris'te terör örgütü PKK'nın şiddet eylemlerine de tepki göstermişti.

Terör örgütü PKK destekçilerinin bölgede şiddete başvurmasına ilişkin Brun, "Paris'in 10. Bölgesinde dernek statüsüne sahip Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin terör örgütü PKK ile yakın bağlantısı olduğu Fransız yargısınca da biliniyor. Yargıtay 2014'te adı geçen derneğin feshini onamıştı." diyerek aradan 8 yıl geçmesine rağmen derneğin hala açık olduğuna dikkati çekti.

Brun, bu derneğin yetkililerine nasıl müsamaha gösterildiğinin merak edildiğini dile getirerek Fransız hükümetinin izlediği politikaların bunda etkili olduğu değerlendirmesini yaptı.

Jean-Michel Brun, terör örgütü PKK yanlısı Kürt derneklerine, Fransız hükümetinin "Türkiye karşıtı politikasına bir anlamda hizmet ettiği için bir parça göz yumulduğunu" belirterek "Türkiye karşıtı politika, İslamofobiyi besliyor. Hükümetimizin beslediği İslamofobik atmosferin, akli dengesi yerinde olmayan insanları harekete geçirebileceğini düşünebiliriz." yorumunu yaptı.

Brun, saldırının 69 yaşındaki şüphelisi Fransız'ın, daha önce Paris'teki Bercy Parkı'nda mülteci kampında Sudanlı mültecilere kılıçla saldırdığını ve hapisten yeni çıktığını hatırlatarak 23 Aralık'taki saldırının, "siyasi" değil "ırkçı" bir saldırı olduğunu kaydetti.