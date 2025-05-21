İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2025 Çarşamba / 24 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8172
  • EURO
    44,0015
  • ALTIN
    4121.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hükümetini pasif kalmakla suçladı: Türkiye anlaşmalarımızı etkisiz hale getirdi
Dünya

Hükümetini pasif kalmakla suçladı: Türkiye anlaşmalarımızı etkisiz hale getirdi

Yunanistan Meclisi Üyesi Michalis Katrinis, Türkiye'nin ülkesinin Doğu Akdeniz'deki stratejik anlaşmalarını etkisiz hale getirdiğini belirtti.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 15:18 - Güncelleme:
Hükümetini pasif kalmakla suçladı: Türkiye anlaşmalarımızı etkisiz hale getirdi
ABONE OL

Küresel belirsizlik çağında istikrarlaştırıcı güç olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde izlediği başarılı diplomasi tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin savunma alanında attığı adımların yanı sıra diplomatik başarıları da komşuda gündem olmaya devam ediyor.

KENDİ HÜKÜMETİNE TÜRKİYE TEPKİSİ: ETKİSİZ HALE GELDİK

Yunanistan Meclisi Üyesi Michalis Katrinis, Türkiye'nin ülkesinin Doğu Akdeniz'deki stratejik anlaşmalarını etkisiz hale getirmeye devam ettiğini açıkladı.

Yunanistan'daki muhalefetten Michalis Katrinis hükümetlerini Türkiye konusunda eleştirdi.

Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mekanizmasına entegrasyonu karşısında hükümetlerinin net bir tavır almaktan kaçındığını belirten Katrinis, Türkiye'nin Mısır gibi kilit ülkelerle temaslarda bulunduğu ve savunma anlaşmaları imzaladığına dikkat çekti.

Yunanistan'ın hayal ürünü adımlara ve iletişim hamlelerine değil net bir plana ihtiyaçları olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.