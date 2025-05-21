Hükümetini pasif kalmakla suçladı: Türkiye anlaşmalarımızı etkisiz hale getirdi

Küresel belirsizlik çağında istikrarlaştırıcı güç olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde izlediği başarılı diplomasi tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin savunma alanında attığı adımların yanı sıra diplomatik başarıları da komşuda gündem olmaya devam ediyor.

KENDİ HÜKÜMETİNE TÜRKİYE TEPKİSİ: ETKİSİZ HALE GELDİK

Yunanistan Meclisi Üyesi Michalis Katrinis, Türkiye'nin ülkesinin Doğu Akdeniz'deki stratejik anlaşmalarını etkisiz hale getirmeye devam ettiğini açıkladı.

Yunanistan'daki muhalefetten Michalis Katrinis hükümetlerini Türkiye konusunda eleştirdi.

Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mekanizmasına entegrasyonu karşısında hükümetlerinin net bir tavır almaktan kaçındığını belirten Katrinis, Türkiye'nin Mısır gibi kilit ülkelerle temaslarda bulunduğu ve savunma anlaşmaları imzaladığına dikkat çekti.

Yunanistan'ın hayal ürünü adımlara ve iletişim hamlelerine değil net bir plana ihtiyaçları olduğu belirtildi.