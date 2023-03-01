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Dünya

Kendileri küçük kalpleri kocaman! Almanya'dan Türkiye'ye işte böyle destek çıktılar

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Ostfildern beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Nuru Osmaniye Camisi Kuran-ı Kerim kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları depremden etkilenenlere bağışladı.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 22:35 - Güncelleme:
Kendileri küçük kalpleri kocaman! Almanya'dan Türkiye'ye işte böyle destek çıktılar
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Kurs öğrencileri topladıkları parayı DİTİB ile Türk Diyanet Vakfı işbirliğiyle başlatılan "İyilik Konutları" kampanyasına gönderilmek üzere caminin din görevlisi Seyfettin Erkan'a teslim etti.

Erkan, burada yaptığı konuşmada, "Kur'an kurslarında eğitim gören miniklerimiz, deprem bölgesindeki kardeşlerine destekçi olmak için kumbaralarında biriktirmiş oldukları paraları bizlere göndermemiz üzere teslim ettiler. Miniklerin yardım etme duygusu ve akranlarını düşünmesi bizi çok duygulandırdı. Çok anlamlı bir destek verdiler. Ben bu hassasiyetlerinden ötürü minik öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum." dedi.

Ostfildern DİTİB Nuru Osmaniye Camisi Başkanı Yaşar Genç ise böyle duyarlı evlat yetiştirdikleri için çocukların anne ve babalarına teşekkür etti.

Genç ayrıca, depremin yaralarını sarmak için hafta sonu düzenledikleri hayır çarşısında satışlardan elde ettikleri 70 bin avro nakdi yardımı depremzedelere gönderdiklerini ifade etti.

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