''Kendimizi artık kandırmayalım'' itirafı: Türkiye büyürken biz küçülüyoruz

Yunanistan merkezli militaire.gr'de yayımlanan analizde, Ortadoğu'da devam eden çatışmaların bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirdiği ve bu süreçten en avantajlı çıkan ülkenin Türkiye olduğu ifade edildi.

Siyasi analist Vasilis Lykos, uluslararası kamuoyunun dikkatini ABD-İsrail-İran eksenindeki gelişmelere çevirdiği bir dönemde, bölgenin geleceğini etkileyebilecek daha derin bir jeopolitik dönüşümün yaşandığını savundu.

Analizde, çatışmaların doğrudan tarafı olmayan Türkiye'nin, rakiplerinin askeri, ekonomik ve siyasi açıdan yıprandığı bir ortamda stratejik konumunu güçlendirdiği belirtildi.

Yazıda, ABD'nin yeni bir bölgesel krizle uğraştığı, İsrail'in çok cepheli güvenlik baskısıyla karşı karşıya bulunduğu ve İran'ın ise bölgesel nüfuzunu koruma mücadelesi verdiği ifade edildi. Bu tablo içerisinde Türkiye'nin, savaşa doğrudan dahil olmadan bölgesel etkisini artıran başlıca aktörlerden biri haline geldiği değerlendirmesi yapıldı.

"ANKARA BATI İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Analizde ayrıca Batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımında değişim yaşandığı ifade edildi. Türkiye'nin NATO içindeki rolü, göç yönetimindeki önemi, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından taşıdığı değer ve bölgesel krizlerdeki arabuluculuk kapasitesi nedeniyle Ankara'nın Batı için vazgeçilmez bir konumda olduğu vurgulandı.

KENDİ ÜLKESİNİ ELEŞTİRDİ

Yunanistan'ın ise uluslararası hukuk ve diplomatik meşruiyete dayalı dış politika anlayışının mevcut jeopolitik ortamda yeterli olmayabileceği savunuldu. Uluslararası ilişkilerde belirleyici unsurun yalnızca hukuk değil, aynı zamanda güç, nüfuz ve stratejik fayda olduğu ifade edildi.

Lykos, Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini, Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıklar, Doğu Akdeniz'deki enerji ve deniz yetki alanları tartışmaları ile Kıbrıs politikalarından vazgeçmediğini belirterek, Ankara'nın mevcut kriz ortamını bölgesel konumunu daha da güçlendirmek için tarihi bir fırsat olarak gördüğünü ileri sürdü.

Analizde, Yunanistan'ın enerji maliyetleri, Doğu Akdeniz'deki değişen dengeler ve uluslararası ilginin farklı kriz bölgelerine kayması gibi nedenlerle yeni zorluklarla karşı karşıya olduğu da kaydedildi.

Analizde, "Atina, kendi kendini kandırma döneminin sona erdiğini anlamalıdır. Yunanistan için gerçek alarm budur. Günlük açıklamalar veya iletişimle ilgili korona söylemleri değil. Gerçek tehlike, Ankara'nın Kafkasya'dan Libya'ya, Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar her yerde baskın bir oyuncuya dönüştüğü, Atina'nın ise gözlemci rolüyle yetindiği yeni bir jeopolitik gerçekliğe uyanmamızdır" ifadeleri yer aldı.