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Dünya

Başkanlık yarışından çekilen Kennedy'nin destekleyeceği aday belli oldu

ABD'de başkanlık yarışından çekildiğini duyuran bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek vereceğini açıkladı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 22:58 - Güncelleme:
Başkanlık yarışından çekilen Kennedy'nin destekleyeceği aday belli oldu
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bağımsız başkan adayı Kennedy, Phoenix'te düzenlediği basın toplantısında yarıştan çekildiğini duyurdu.

Kennedy, konuşmasının başında, aslen Demokrat olduğunu ancak partinin istikameti ve uygulamaları dolayısıyla geçen ekim ayında nasıl partiden ayrıldığını ve neden yarışa bağımsız olarak girme kararı aldığını anlattı.

TRUMP'A DESTEK

ABD'nin özellikle Ukrayna savaşı gibi "sonsuz savaşlara" girmesine şiddetle karşı olduğunu vurgulayan Kennedy, Trump'ın bu savaşı bitirmeye kararlı olduğunu belirterek, "Trump göreve gelir gelmez savaşı bitirmek için Putin ile müzakereleri yeniden başlatacağını söylüyor, sadece bu bile onun kampanyasına destek vermemi meşrulaştırmaya yeter." dedi.

Demokratların Ukrayna savaşı, sınır güvenliği, ülkedeki sağlık sistemi sorunları, askeri-endüstriyel kompleks ile ilişkisi, ifade özgürlüğü ve istihbarat kurumlarının siyasi söylemin yönlendirilmesine karışması gibi ana başlıklarda çok kötü bir sınav verdiğini savunan Kennedy, bu alanlarda Trump'ın söylemlerine daha yakın olduğunu kaydetti.

ABD YÖNETİMİNE UKRAYNA TEPKİSİ

Kennedy, Rusya-Ukrayna savaşına harcanan paranın ABD'de okullarda "sağlıksız ürünlerle beslenen" çocuklara daha sağlıklı gıda ürünlerinin temin edilmesi için harcanması gerektiğini ifade etti.

Başkanlık kampanyasını tamamen sona erdirmediğini, onun yerine askıya alarak seçimlerde Trump'a destek vereceğini dile getiren Kennedy, seçimleri Trump'ın kazanması halinde ülkenin yeniden "Önce Amerika" mottosuyla toparlanacağını ve ekonomik olarak daha bağımsız ve müreffeh hale geleceğini savundu.

SON AYLARDA DESTEK AZALDI

Yarışa girdiği aylarda anketlerde yüzde 7-8'lere kadar ulaşan Kennedy'nin son aylarda kamuoyu desteğinin önemli ölçüde düştüğü belirtiliyor. Buna karşın Kennedy'nin desteğini alan Trump'ın, mevcut durumda Kamala Harris'le çok yakın giden yarışta avantajlı hale gelebileceği söyleniyor.

Trump ve Kennedy, geçen ay düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde telefonla görüşmüş, sızdırılan görüşmede Trump'ın Kennedy'nin aşılar konusundaki bazı görüşlerine "katıldığını" söylediği bildirilmişti.

Görüntülü kayıtta ayrıca Trump'ın Kennedy'ye "bir şeyler yapmasını" istediği ve "Kazanacağız." dediği, Kennedy'nin de "evet" diye karşılık verdiği duyulmuştu.

Kennedy, internet üzerinden yapılan görüşmenin kısa süre sonra sızdırılması nedeniyle özür dilemişti.

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