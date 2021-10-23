Kennedy suikastı ile ilgili hiç yayımlanmamış belgeler gün yüzüne çıkıyor

star.com.tr 23 Ekim 2021 Cumartesi 12:04 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 12:06

ABD'nin 35. Başkanı John Kennedy, 22 Kasım 1963 bir suikastın kurbanı olmuştu. Beyaz Saray, Kennedy'nin ölümüyle ilgili şu ana kadar yayımlanmamış bazı belgeleri kamuoyuna açacağını duyurdu.



Belgelerin yayımlanmasına ilişkin mutabakat, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin (NARA) tavsiyelerini takiben Cuma günü Başkan Joe Biden tarafından imzalandı.

Söz konusu duyuruda, "Hükümet kurumlarının devam eden ertelemeyi önermediği şu anda kamuya açıklanmayan tüm bilgiler, 15 Aralık 2021'den önce NARA tarafından gözden geçirilecek ve o tarihte kamuya açıklanacak. Başkan Kennedy'nin suikastının yıldönümünde saygıyla...' ifadelerine yer verildi.

Biden ayrıca, ABD arşiv kurumunun, daha büyük bir araştırma yapmak için, daha fazla zaman talep etmesinin ardından, suikastla ilgili tüm bilgilerin 15 Aralık 2022'ye kadar tam olarak kamuya açılmasının devam etmesini onayladı.

Açıklamada, "Arşiv kurumu, NARA'nın Başkan Kennedy'nin suikastıyla ilgili tüm kayıt koleksiyonunu dijitalleştirmek ve internet ortamında sunmak için, en geç 15 Aralık 2021'e kadar bir plan yayımlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta suikasta uğradı ve ölümü kamuoyunda deprem etkisi yaptı. Birkaç soruşturmadan sonra, silahların cinayetten kısa bir süre sonra tutuklanan Lee Harvey Oswald tarafından ateşlendiği sonucuna varıldı.

İki gün sonra, Dallas'ta bir kulübün sahibi olan Jack Ruby tarafından, hapishaneye götürülürken vuruldu. Kennedy suikastını ve Oswald'ın öldürülmesini açıklamaya çalışan çok sayıda iddia, olayların gerçekleşmesinden bu yana geçen on yıllarda devam etti.

1992 tarihli Başkan John F. Kennedy Suikast Kayıtları Toplama Yasası uyarınca, ABD başkanı bilgilerin ifşa edilmesinin ulusal güvenlik veya mevcut dış ilişkilere zarar vereceğine karar vermedikçe, NARA'nın tüm koleksiyonu 26 Ekim 2017'de halka açması gerekiyordu.

star.com.tr