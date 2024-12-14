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Dünya

Kentte PKK zulmü bitti: Terör örgütü bize düşman gözüyle bakıyordu

Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç kentinde yaşam normale dönmeye başladı. Kentin teröristlerden kurtarılmasının mutluluğunu yaşayan esnaftan Muhammed Şeyh Muhammed (52), “Bizlerden keyfi olarak canlarının istediği kadar vergi alıyorlardı. Arap olduğumuz için bize düşman gözüyle bakıyorlardı. Münbiç'in kurtarılmasıyla ortalık bizim için bayram yeri oldu” dedi.

DHA14 Aralık 2024 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Kentte PKK zulmü bitti: Terör örgütü bize düşman gözüyle bakıyordu
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Suriye'nin Halep kentine bağlı yoğun olarak Arap nüfusun barındığı Münbiç ilçesi, iç savaşın ardından 2016 yılında terör örgütü PKK/YPG kontrolüne geçti. Terör örgütü PKK/YPG kentte kalmayı sürdürenlere baskılarını devam ettirirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen Cerablus kentindeki teröristler Suriyeli sivillere ve Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik zaman zaman roket ve havan saldırıları da düzenledi.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki en büyük bölge olan Münbiç'in SMO'nun düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu ile kurtarılması kentteki siviller arasında sevinçle karşılandı. Teröristlerin kentten ayrılması ve kontrolün tamamen sağlanmasının ardından oluşan güven ortamı ile Münbiçli siviller yeniden işyerlerini açarak günlük yaşamlarını sürdürmeye başladı.

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Terör örgütünün kentleri işgalinin ardından baskılara rağmen Münbiç'ten ayrılmadığını ama büyük sıkıntılar çektiğini söyleyen Arap kökenli esnaflardan Muhammed Şeyh Muhammed, PKK/YPG'den kurtulmalarıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

Teröristlerin ilk geldikleri süreçte çok korkmadıklarını ama zaman içerisinde her türlü baskıyı üzerlerinde hissettiklerini anlatan Muhammed, "ilk zamanlarda çok endişemiz yoktu. Ama sonradan çok büyük korkularımız oluştu. Uyguladıkları baskılar ile bizi çok fazla daralttılar ve sorunlar yaşamaya başladık. Bizim burayı terk etmemiz için her şeyi yaptılar. Esnaflardan vergi adı altında para toplamaya başladılar. Aldıkları vergilerin belirli bir zamanı veya miktarı yoktu. Canları istediği zaman geliyor ve istedikleri kadar para alıyorlardı. Buna itiraz etme hakkımız yoktu. Çünkü Arap olduğumuz için bize bu gözle bakıyorlardı" dedi.

Münbiç'in özgürleştirilmesi ile rahatladıklarını ve mutlu olduklarını dile getiren Muhammed, "Şimdi her şey çok güzel. Gün geçtikçe daha da güzel olacağına inanıyorum. Şu anda çok rahatız. Onların gidişi ile ortalık bizim için bayram yeri oldu. Çok şükür onlardan kurtulduk. Bizim kurtulmamıza yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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