Kentte PKK zulmü bitti: Terör örgütü bize düşman gözüyle bakıyordu

Suriye'nin Halep kentine bağlı yoğun olarak Arap nüfusun barındığı Münbiç ilçesi, iç savaşın ardından 2016 yılında terör örgütü PKK/YPG kontrolüne geçti. Terör örgütü PKK/YPG kentte kalmayı sürdürenlere baskılarını devam ettirirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen Cerablus kentindeki teröristler Suriyeli sivillere ve Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik zaman zaman roket ve havan saldırıları da düzenledi.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki en büyük bölge olan Münbiç'in SMO'nun düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu ile kurtarılması kentteki siviller arasında sevinçle karşılandı. Teröristlerin kentten ayrılması ve kontrolün tamamen sağlanmasının ardından oluşan güven ortamı ile Münbiçli siviller yeniden işyerlerini açarak günlük yaşamlarını sürdürmeye başladı.

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Terör örgütünün kentleri işgalinin ardından baskılara rağmen Münbiç'ten ayrılmadığını ama büyük sıkıntılar çektiğini söyleyen Arap kökenli esnaflardan Muhammed Şeyh Muhammed, PKK/YPG'den kurtulmalarıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

Teröristlerin ilk geldikleri süreçte çok korkmadıklarını ama zaman içerisinde her türlü baskıyı üzerlerinde hissettiklerini anlatan Muhammed, "ilk zamanlarda çok endişemiz yoktu. Ama sonradan çok büyük korkularımız oluştu. Uyguladıkları baskılar ile bizi çok fazla daralttılar ve sorunlar yaşamaya başladık. Bizim burayı terk etmemiz için her şeyi yaptılar. Esnaflardan vergi adı altında para toplamaya başladılar. Aldıkları vergilerin belirli bir zamanı veya miktarı yoktu. Canları istediği zaman geliyor ve istedikleri kadar para alıyorlardı. Buna itiraz etme hakkımız yoktu. Çünkü Arap olduğumuz için bize bu gözle bakıyorlardı" dedi.

Münbiç'in özgürleştirilmesi ile rahatladıklarını ve mutlu olduklarını dile getiren Muhammed, "Şimdi her şey çok güzel. Gün geçtikçe daha da güzel olacağına inanıyorum. Şu anda çok rahatız. Onların gidişi ile ortalık bizim için bayram yeri oldu. Çok şükür onlardan kurtulduk. Bizim kurtulmamıza yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.