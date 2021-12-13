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Dünya

Kentucky Valisi, 65 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

ABD'nin Kentucky eyaletinde, hortum nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği, mum fabrikasındaki ölü sayısının korkulan kadar olmadığını belirtildi.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 19:26 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 02:28
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Kentcuyk Valisi Andy Beshear, cuma günü etkili olan hortum felaketinde teyit edilmiş ölü sayısının 64 olduğunu, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Vali Beshear, düzenlediği basın toplantısında, "Nihai sayımın tamamlanmasına bir hafta veya daha fazla zaman var." diyerek Kentucky'de 105 kadar kişinin hala akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

Açıklama yaparken duygulu anlar yaşayan Beshear, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 5 ay ile 86 arasında değiştiğini, 6'sının ise 18 yaşın altında olduğunu söyledi.

Mayfield bölgesinde tamamen yıkılan mum fabrikasında 110 kişinin çalıştığı, iş yerinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında can kaybının beklenen kadar kötü olmadığı kaydedildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.

Kentcuky Valisi daha önce yaptığı açıklamada, eyalette ölü sayısının 100'ü aşabileceğini söylemişti.

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