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Dünya

Kenya borçlar nedeniyle yüz binlerce memurun maaşını ödeyemiyor

Kenya'da dış borç ödemelerinden ötürü mart ayında yüz binlerce kamu çalışanı maaşlarını alamadı.

11 Nisan 2023 Salı 13:32 - Güncelleme:
Kenya borçlar nedeniyle yüz binlerce memurun maaşını ödeyemiyor
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Kenya'da dış borç ödemeleri için yeterli parayı bulmakta zorlanan hükümet, hazinede para kalmadığı için yüz binlerce memurun maaşlarını ödeyemedi.

Maliye Bakanı Njuguna Ndung'u, memur maaşlarının daha da fazla gecikebileceği uyarısı yaparak hükümetin yüksek seviyede borç finansmanı ve mali kısıtlamalar arasında tercih yapmak arasında sıkışıp kaldığını dile getirdi.

Kamu çalışanlarının bağlı olduğu iki sendika, greve gidecekleri açıklaması yaptı.

Devlet Başkanı Danışmanı David Ndii ise maaşların ödenememesinin bir krizden kaynaklanmadığını ve bir tür likidite darlığı yaşandığını belirtti.

Kenya'nın kamu borçlarının ülkenin gelirinin yaklaşık yüzde 65'ine denk geldiği belirtiliyor.

Ağustos seçimleri sonrası hayat pahalılığının sürdüğü ülkede yeni hükümet, muhalefetin eylemleriyle karşılaşmıştı.

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