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Dünya

Kenya Devlet Başkanı protestolara daha fazla direnemedi: Yasa tasarısını imzalamayacağım

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği protestoların ardından geri adım atarak yasa tasarısını imzalamayacağını ifade etti.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Kenya Devlet Başkanı protestolara daha fazla direnemedi: Yasa tasarısını imzalamayacağım
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Kenya Devlet Başkanı Ruto, 22 kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, halkın yasa tasarısı için gösterdiği tepkiyi dikkate aldığını aktararak, "Yasa tasarısını imzalamayacağım" dedi.

Ruto, bugün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Kenya'nın 2014 yılında aldığı ve 2 milyar dolarlık Eurobond borcunu ödediklerini ifade ederek, "500 milyon dolarlık son taksiti ise geçen hafta ödedik. Bugün Kenya'nın borç yükü çok daha az, daha sürdürülebilir ve ülkemizi borç sıkıntısından kurtarmak ve egemenliğimizi savunmak yolunda ilerliyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen protestolara değinen Ruto, "Halkın daha fazla taviz vermemiz gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu gördük. Ben bir hükümet yönetiyorum ama aynı zamanda bir halka liderlik ediyorum ve halk konuştu" ifadelerini kullandı.

"PROTESTOLAR İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ"

Salı günü yasa tasarısı için oy kullanan tüm Ulusal Meclis üyelerine minnettar olduğunu sözlerine ekleyen Kenya Devlet Başkanı Ruto, tasarının kabul edilmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protestoların işleri değiştirdiğini söyledi. Ruto, halkın yasa tasarısı için gösterdiği tepkiyi dikkate aldığını aktararak, "Yasa tasarısını imzalamayacağım" dedi. Ruto, aynı zamanda parlamentonun yargı ve eyalet hükümetlerinin de halkın mesajına saygı duyarak bütçe kesintileri ve kemer sıkma politikalarının uygulanması önerisinde bulunduğunu ifade etti.

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