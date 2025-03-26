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Dünya

Kenya Devlet Başkanı Ruto, Kosova'nın bağımsızlığını tanıma kararı aldı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kenya'nın Kosova'yı resmen tanıdığını bildirdi.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Kenya Devlet Başkanı Ruto, Kosova'nın bağımsızlığını tanıma kararı aldı
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Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun Kosova'nın bağımsızlığını tanıma kararının Kosova Cumhurbaşkanlığına iletildiğini belirtti.

Kenya'nın Kosova'yı tanımasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Osmani, "Bu tanıma, Kosova halkının özgürlük, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkına yönelik sürekli desteğin bir göstergesidir. Aynı zamanda, Kosova halkının uzun yıllar boyunca yaşadığı acılar ve özgürlük uğruna verdiği asırlık fedakârlıkların tanınması anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

GÜÇLÜ VE UZUN VADELİ BİR ORTAKLIK VURGUSU

Osmani, Kosova ile Kenya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda derinleşeceğine dikkati çekerek, çok yakında diplomatik ilişkiler kurarak iki devlet ve halkları arasında güçlü ve uzun vadeli bir ortaklık inşa edeceklerini kaydetti.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış, son tanıma 2020'de İsrail'den gelmişti.

Kosova'yı Kenya hariç 117 ülke, bağımsız bir devlet olarak tanıyor ancak Sırbistan bu tanımaları geri çekmek için kampanya yürütüyor.

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