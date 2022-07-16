Kenya ile Somali arasında yeni dönem

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın daveti üzerine Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Kenya'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Kenyatta ve Somalili mevkidaşı Mahmud, ikili görüşmelerinin ardından ortak bir bildiri yayınladı.

Bildiride, Kenya ve Somali'nin karşılıklı çıkar alanlarında birlikte çalışma ve ikili ilişkileri derinleştirme konusundaki ortak taahhüdünü yenilediği ve iki liderin terörizmle mücadele konusunda iş birliği yapacağı belirtildi.

İki ülkenin vatandaşlarının dolaşımını kolaylaştırmak, mal ve hizmet ticaretini geliştirmek için sınırların açılması konusunda anlaşmaya varıldığı aktarılan bildiride, Kenya Havayollarının Mogadişu'ya tarifeli uçuşlarının mevcut İkili Hava Hizmeti Anlaşmasına dayanarak yeniden başlayacağı konusunda anlaşma yapıldığı ifade edildi.

Bildiride, Kenya ve Somali'nin, Afrika Boynuzu bölgesindeki mevcut kuraklığın etkilerini azaltmak için çok ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlamak için diğer bölgesel ve uluslararası aktörlerle iş birliği yapacağı kaydedildi.

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile 15 Aralık 2020'de tüm diplomatik bağları koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'nda zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'de bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.