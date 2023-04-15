Kenya ilk yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Kenya Uzay Ajansından (KSA) yapılan açıklamada, ABD'deki SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile dünya yörüngesine yerleştirilen "Taifa-1" adındaki uydu, Kenya'nın ilk yer gözlem uydusu olarak tarihe geçti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iki başarısız deneme sonrası fırlatılan uydu, ülkenin üzerinde 4 günde bir uçacak ve tarım, gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynakların yönetimi ve çevre gözlem amaçları için kullanılacak.

Uydu verilerinin gelecek aylarda ulaşması beklenirken bu verilerin kullanılması için uzman bir ekibin oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan 371 milyon dolara mal olan uydu verilerinden, devlet kurumlarının yanı sıra özel kurumların da faydalanabileceği kaydedildi.

2017'de kurulan Ajans, ilk minyatür uydusunu 2018'de fırlatmıştı.

Space Hubs Africa'ya göre, 2022'nin sonu itibarıyla 14 Afrika ülkesi 52 uydu fırlattı.