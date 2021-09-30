Kenya, kayıt dışı göçmenler nedeniyle Pakistan ile vizesiz geçiş anlaşmasını askıya aldı

AA 30 Eylül 2021 Perşembe 17:42 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:42

Kenya İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Karanja Kibicho, polis memurlarına, kayıt dışı yabancıların yakalanması talimatını verdi.

Hükümet, Pakistan'dan gelen grupların Kenya'nın başkenti Nairobi'deki görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası Pakistan ile vizesiz geçiş anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık, Asya ülkelerinden göç dalgasının olduğunu ve bu kişilerin çoğunluğunun Afganistan vatandaşı olabileceğini ifade etti.

Gelecekte Kenya'nın ulusal çıkarları açısından risk oluşturabilecek yabancı sayısını sınırlayacaklarını belirten Kibicho, "Bu kişilerin çoğunluğu Pakistan'dan gelen ve Suudi Arabistan'a geçiş için vizesi olan kişiler." dedi.

ABD'nin talebi üzerine Uganda, 2 bin Afgan mülteciyi kabul etmişti.

Basında dün yer alan haberlerde ise Kenya'nın doğu sınırındaki komşusu Uganda'dan 40 Afgan mültecinin yasa dışı yollarla Güney Sudan'a geçtiği belirtilmişti.