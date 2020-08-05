AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:32 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:54

Kenya'nın kuzeyindeki Marsabit bölgesindeki sağlık uzmanları ve yerel idareciler basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, şimdiye kadar 200'den fazla devenin ölümüne yol açan virüsün MERS-CoV olduğunu duyurdu.

Marsabit Kamu Sağlığı Direktörü Adano Kochi, develerin bakımıyla ilgilenen 3 kişide virüs testinin pozitif çıktığını, bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Yerel idarecilerden Bonaya Racha, sadece Marsabit'te 200'den fazla devenin öldüğünü, hayvanların can vermeden önce şiddetli öksürüklerinin olduğunu ve lenf düğümlerinin şiştiğini söyledi.

İlk kez 2012 yılında Suudi Arabistan’da tanımlanan MERS hastalığının, insanlara ilk olarak hayvanlardan bulaştığı biliniyor.