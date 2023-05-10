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Dünya

Kenya'da ''açlık tarikatı'' soruşturmasında çıkarılan cesetlerin sayısı 133'e yükseldi

Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 133'e çıktı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Kenya'da ''açlık tarikatı'' soruşturmasında çıkarılan cesetlerin sayısı 133'e yükseldi
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Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmaları dün yeniden başladı.

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Onyancha, tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 566 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

Organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşıldı.

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

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