Kenya'da devlet başkanlığı seçimleri için 4 aday yarışacak

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkanlık seçimi için yapılan başvuruların sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, seçimlere katılmak için yapılan başvurulardan 4'ünün kabul edildiği, 13'ünün reddedildiği ifade edildi.

Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın yanında Roots Partisi adayı Prof. George Wajackoyah ile Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga'nın adaylıklarının onaylandığını kaydedildi.

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak. İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.