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Dünya

Kenya'da devlet başkanlığı seçimleri için 4 aday yarışacak

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde 4 adayın yarışacağını bildirdi.

AA7 Haziran 2022 Salı 22:23 - Güncelleme:
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Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkanlık seçimi için yapılan başvuruların sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, seçimlere katılmak için yapılan başvurulardan 4'ünün kabul edildiği, 13'ünün reddedildiği ifade edildi.

Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın yanında Roots Partisi adayı Prof. George Wajackoyah ile Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga'nın adaylıklarının onaylandığını kaydedildi.

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak. İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.

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