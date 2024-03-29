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Dünya

Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 7 ölü

Kenya'nın terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA29 Mart 2024 Cuma 23:09 - Güncelleme:
Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 7 ölü
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Garissa Polis Müdürü John Samburumo, basına yaptığı açıklamada, Kenya'nın sınır kasabası Dhobley'de Eş-Şebab üyeleri tarafından silahlı saldırı yapıldığı bilgisini paylaştı.

Samburumo, Eş-Şebab tarafından Somali sınırında yapılan saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıya uğrayan kişilerin bölgedeki tüccarlar olduğunu ifade eden Samburumo, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

Samburumo, saldırıyı gerçekleştiren örgüt üyelerinin Somali'ye kaçtığını anlattı.

Kenya, Eş-Şebab ile mücadelede 2011'den beri Somali'ye destek verirken, örgüt ise Kenya'da saldırılar düzenliyor.

  • Eş-Şebab
  • kenya
  • somali sınırı

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