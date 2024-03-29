Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 7 ölü

Garissa Polis Müdürü John Samburumo, basına yaptığı açıklamada, Kenya'nın sınır kasabası Dhobley'de Eş-Şebab üyeleri tarafından silahlı saldırı yapıldığı bilgisini paylaştı.

Samburumo, Eş-Şebab tarafından Somali sınırında yapılan saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıya uğrayan kişilerin bölgedeki tüccarlar olduğunu ifade eden Samburumo, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

Samburumo, saldırıyı gerçekleştiren örgüt üyelerinin Somali'ye kaçtığını anlattı.

Kenya, Eş-Şebab ile mücadelede 2011'den beri Somali'ye destek verirken, örgüt ise Kenya'da saldırılar düzenliyor.