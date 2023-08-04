İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2023 Cuma / 18 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0038
  • EURO
    29,8007
  • ALTIN
    1686.64
  • BIST100
    7392.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kenya'da hükümet karşıtı gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kenya'da hükümet karşıtı gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da 23 Temmuz'da vergi artışlarını öngören yasaya karşı başlayan ve 3 gün süren hükümet karşıtı gösterilerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 17:15 - Güncelleme:
Kenya'da hükümet karşıtı gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Kenya Tabipler Birliği, Kenya Uluslararası Af Örgütü ve Kenya Hukuk Derneği tarafından muhalif gösterilerle ilgili hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda, 23-25 Temmuz'da düzenlenen üç günlük protesto gösterilerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gösterilerde hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun silahla vurularak can verdiği belirtilen raporda, yaralanmaların da daha çok polis kurşunu nedeniyle olduğu aktarıldı.

Saha araştırması ve tanıklarla yapılan mülakatlara dayanan raporda, en az 47 kişinin silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Göstericilere karşı polis aşırı güç kullandı." ifadesi kullanıldı.

Kenya polisi raporla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Muhalif Azimio koalisyonun lideri Raila Odinga liderliğindeki muhalifler, hükümetin çıkardığı vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkarak hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.

Geçen ay yapılan hükümet karşıtı gösterilere izin vermeyen güvenlik güçleri, protestoculara sert müdahale etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.