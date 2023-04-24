Kenya'da ''Hz. İsa'ya kavuşmak için'' aç kalıp ölen 47 tarikat üyesinin cesetleri bulundu

Ülkenin sahil kasabası Malindi'de bulunan Good News International Kilisesi'nde "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalarak ölen 47 tarikat üyesinin cesetleri, kilisenin yakınındaki Shakahola Ormanı'nda tespit edildi.

Malindi Emniyet Müdürü Charles Kamau, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün polisin 26 cesedi daha mezardan çıkarmasıyla toplamda 47 kişinin cesedini ulaşıldığını belirtti.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, olay bölgesinde yapılan çalışmalarda 58 tarikat üyesinin cesetlerinin bulunduğu öne sürüldü.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, yaptığı açıklamada, ormanlık alanın tamamının kapatıldığını ve "suç mahalli" olarak ilan edildiğini belirtti.

Olay bölgesine yarın ziyaret edeceğini aktaran Kindiki, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, tüm kilise, cami, tapınak ve sinagoglar için daha sıkı düzenlemeler gerektiğini ifade etti.

Ulusal basınında çıkan haberlerde, Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmayı vadettiği belirtilmişti.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı.