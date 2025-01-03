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Dünya

Kenya'da ilginç olay! Gökyüzünden 500 kiloluk metalik cisim düştü

Kenya Uzay Ajansı, Makueni bölgesine bağlı Mukuku köyüne düşen yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki metalik cisimle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

AA3 Ocak 2025 Cuma 22:24 - Güncelleme:
Kenya'da ilginç olay! Gökyüzünden 500 kiloluk metalik cisim düştü
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Ajanstan yapılan açıklamada, 2,4 metre genişliğinde ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında, halka görünümündeki cismin 30 Aralık Pazartesi günü gökyüzünden Mukuku köyüne düştüğü belirtildi.

Cismin rokete ait olduğu, güvenlik açısından acil tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

Açıklamada, metalik cismin incelemeye alındığı belirtilerek, "Ön değerlendirmeler, düşen cismin fırlatma aracının (roket) ayırma halkası olduğunu gösteriyor." bilgisi paylaşıldı.

Polis yetkilisi Julius Rotich, Ajans ekibi ve yerel yetkililerin pazartesi günü bölgeye vardıklarında cismin hala sıcak ve yeni düşmüş olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

  • Kenya Uzay Ajansı
  • Metalik cisim
  • Makueni bölgesi

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