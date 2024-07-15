Kenya'da kendi eşi dahil 2 yılda 42 kadını öldüren seri katil yakalandı

Kenya polisi bugün yaptığı açıklamada başkent Nairobi'deki Mukuru çöplüğünde 9 kadının parçalanmış cesediyle ilgili şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu. Seri katil Jomaisi Khalisia, polis sorgusunda kendi eşi dahil toplamda 42 kadını önce boğduğunu sonra parçaladığını itiraf etti.

ELDE EDİLEN İPUÇLARI POLİSİ KATİLE GÖTÜRDÜ

Polis, kurbanlardan biri olan Josphine Mulongo Owino'nun cep telefonu uygulama işlemlerini analiz ettiklerini, kaybolduğu gün havale yaptığını ve bunun sonucunda elde ettikleri ipucunun kendilerini Jomaisi Khalisia'ya götürdüğünü ifade etti.

EVDE İNCELEME YAPILDI

Kurbanların cesetlerinin bulunduğu alana 100 metre uzaklıkta olan Khalisia'nın dairesini arayan polis, ilk etapta kadınlara ait iç çamaşırı dahil, telefonlar, kadın çantası ve birçok eşya tespit etti. Kenya polisi ilk olarak 12 Temmuz'da ceset parçalarını naylon torbalar içinde bulmuş, ertesi gün daha fazla ceset parçası içeren torbalar bulduklarını duyurmuştu. Kenya polisi, çöplüğün aktif bir suç mahalli olarak aranmasına devam edildiğini vurguladı.