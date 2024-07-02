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Dünya

Kenya'da protesto: 39 ölü

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR), ülke genelinde '2024 Finans Tasarısı'na karşı düzenlenen gösterilerde ölü sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

AA2 Temmuz 2024 Salı 18:44 - Güncelleme:
Kenya'da protesto: 39 ölü
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KNCHR Başkanı Roseline Adede, Kenya'daki gösterilerle ilgili basına yaptığı açıklamada, ölümlerin polis ile göstericiler arasındaki şiddetli çatışmalardan kaynaklandığını söyledi.

Adede, "Kayıtlarımızdan elde edilen veriler, ülke çapındaki protestolarda 17'si başkent Nairobi'de olmak üzere 39 kişinin öldüğünü, 361 kişinin de yaralandığını gösteriyor." dedi.

Güvenlik güçlerinin protestoculara, gazetecilere, avukatlara ve sağlık personeline orantısız şiddet uyguladığına dikkati çeken Adede, bu durumu kınadıklarını belirtti.

Öte yandan protestocular ülkenin farklı bölgelerinde gösteri düzenlemeye devam ediyor. Protestolar nedeniyle birçok işyeri kapalı kalırken bazı yollarda da ulaşım sağlanamıyor.

Protestolar ülke genelinde yağma ve maddi hasara yol açarken Kenya'da geçen hafta düzenlenen gösteriler sonrası ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar Nairobi'de devriye gezerken, ağır silahlı askerler de kaos ve yağmaya karşı polise destek oluyor.

Hükümetin vergi düzenlemesine karşı çıkan ve meclis binasına giren göstericilere polisin ateş açması sonrası çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış ve bazıları da hayatlarını kaybetmişti.

Olaylar sonrası Kenya Devlet Başkanı William Ruto, tartışmalı yasayı imzalamayarak meclise geri göndermişti.

  • 2024 Finans Tasarısı
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