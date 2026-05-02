İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Kenya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 10 kişi hayatını kaybetti
Kenya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 10 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 15:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Kenya'yı vuran şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsünde hasar meydana geldi. Kenya polisi, 7'si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kenya Ulusal Karayolları Kurumu, Kolol yakınlarındaki Iten-Kabarnet yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın aksadığını, onarım çalışmalarının devam ettiğini ve trafiğin başka güzergahlara yönlendirildiğini bildirdi. Kenya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Arama-kurtarma ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.