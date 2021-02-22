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Dünya

Kenya'da su sıkıntısı: Hükümet yardım edecek

Kenya'da hükümet, su sıkıntısı yaşanan bölgelere yardım yapacak.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 21:26 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:26
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Kenya'da hükümet, su sıkıntısı yaşanan bölgelere su kuyusu açarak yardım yapılacağını bildirdi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, su kuyularının açılış töreninde yaptığı konuşmasında, başkent Nairobi'de su sıkıntısı bulunan yerlere yardım yapılacağını açıkladı.

Kenyatta, "İhtiyaç sahibi mahallelerde 193 su kuyusu açacağız ve günlük yaklaşık 140 bin metreküp su dağıtmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Bizi öldürecek olan koronavirüs değil susuzluktur"

Kawangware mahallesi esnafından Gladys Wambui, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede ciddi oranda su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) insanları öldürüyor ama bizi öldürecek olan koronavirüs değil susuzluktur." ifadesini kullandı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Kawangware, Riruta, Dagoretti, Mathare, Kangemi, Mukuru, Kibera, Githurai, Mwiki ve Zimmerman bölgelerinde 1 milyondan fazla kişi su sıkıntısı yaşıyor.

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