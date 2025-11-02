İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Kenya'da toprak kaymasında onlarca kişi can verdi

Kenya'nın Elgeyo Marakwet East vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 26 kişi hayatını kaybetti.

AA2 Kasım 2025 Pazar 19:51 - Güncelleme:
Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün, ülkenin Elgeyo Marakwet East vilayetinde aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldiğini belirtti.

Murkomen, olayda 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Olay nedeniyle 25 kişinin halen kayıp olduğunu aktaran Murkomen, bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Murkomen, etkilenen ailelere daha fazla gıda ve gıda dışı yardım ulaştırmak için hazırlıkların devam ettiğini, ordu ve polis helikopterlerinin ulaşıma yardımcı olmak için hazır beklediğini söyledi.

