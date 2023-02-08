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Dünya

Kenya'da Türkiye için yardım kampanyası başlatıldı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 08:51 - Güncelleme:
Kenya'da Türkiye için yardım kampanyası başlatıldı
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Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua, yaptığı açıklamada, Kenyalıları yardım kampanyasına katılmaya davet etti.

Kenyalıları, Türkiye'de depremlerden etkilenen bölgeler için maddi yardımların yanı sıra gıda, kıyafet ve ilaç gibi yardım malzemeleri bağışlamaya çağıran Mutua, kısa süre içinde yardım toplama noktaları oluşturacaklarını kaydetti.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılacak bir ekip de hazırladıkları bilgisini paylaşan Mutua, "Devam eden çalışmalara destek vermek için diğer ülkelerle koordineli çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mutua, yaralılara destek için doktor ve hemşire başta olmak üzere sağlık çalışanlarına da Türkiye'ye giderek çalışmalara destek olma çağrısı yaptı.

- KENYALI MÜSLÜMANLARDAN TÜRKİYE İÇİN KAMPANYA

Kenya'nın başkenti Nairobi'de faaliyet gösteren çatı kuruluşlardan Jamia Camisi Komisyonu da Türkiye'de depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Komisyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "El ele verip Türkiye'deki kardeşlerimize destek olalım." ifadesi kullanıldı.

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