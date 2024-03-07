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Dünya

Kenya'daki cinayetle suçlanan açlık tarikatının lideri hakim karşısına çıktı

Kenya'da, 191 çocuğun ölümüne ilişkin cinayetle suçlanan 'açlık tarikatı' lideri Paul Mackenzie ve 29 sanık, Malindi Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
Kenya'daki cinayetle suçlanan açlık tarikatının lideri hakim karşısına çıktı
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Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, avukatları, Mackenzie hakkındaki suç dosyalarının asılsız olduğunu, tek bir suçlama belgesinde çok sayıda suç isnadında bulunulduğunu savundu.

Suçlamaların hangi dönemde işlendiğinin belirsiz olduğunu ileri süren avukatlar, suçlamaların düşürülmesini talep etti.

Savcı Victor Mule ise mahkemeden, Mackenzie'nin avukatlarının taleplerini reddetmesini istedi.

Mule, şüphelilere karşı ellerinde yeterince somut delil olduğunu belirterek, sanıklara yöneltilen suçlamaların ölüm cezasını gerektirdiğini söyledi.

Malindi Yüksek Mahkemesinin kararını 17 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Mahkeme, geçen ay, tarikata ilişkin yürütülen davada, daha önce terör, taksirle adam öldürme ve işkence gibi suçlamalar yönelttiği tarikat lideri ve 29 şüpheliye, çocuk ölümleriyle ilgili cinayet suçlamasında bulunmuştu.

Yetişkinlerden ayrı olarak görülen 191 çocuğa ilişkin davada, Mackenzie suçlamaları kabul etmemişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'te kilisesindekilere aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşacaklarını vadederek çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kilisenin olduğu Shakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı

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