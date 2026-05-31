31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
  • Kenya'daki okul faciasında yeni gelişme: Yangında kundaklama detayı ortaya çıktı
Dünya

Kenya'daki okul faciasında yeni gelişme: Yangında kundaklama detayı ortaya çıktı

Kenya İçişleri ve Ulusal Yönetim Bakanı Kipchumba Murkomen, 16 öğrencinin hayatını kaybettiği yatılı okul yangınına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin, bazı öğrencilerin yangını kasıtlı olarak çıkardığına işaret ettiğini söyledi.

Bakan Murkomen, basına yaptığı açıklamada, 28 Mayıs'ta Nakuru kentindeki Utumishi Kız Lisesinde meydana gelen yangına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamera kayıtlarını incelediğini belirtti.

Murkomen, görüntülerde bazı öğrencilerin yangını kasıtlı olarak çıkardığının anlaşıldığını ifade etti.

Görüntülerden derin üzüntü duyduğunu dile getiren Murkomen, "Utumishi Akademisindeki güvenlik kamera görüntülerini izlerken büyük üzüntü duydum. Hatta uyumakta zorlandım. Çünkü yangını çıkarmaya gelen çocukları görebiliyorduk." dedi.

Murkomen, görüntülerde bazı öğrencilerin yatakhaneye girerek yangını başlattığının görüldüğünü, içeride diğer öğrencilerin bulunduğunun bilinmesine rağmen eylemin gerçekleştirildiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten Ceza Soruşturmaları Dairesinin, tanık ifadeleri, güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinden elde edilen adli deliller doğrultusunda 8 öğrenciyi gözaltına aldıklarını aktaran Murkomen, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Murkomen, olayın nedeni ve tüm koşullarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındaki öğrencilere henüz resmi suçlama yöneltilmediğini açıkladı.

Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda 28 Mayıs'ta gece saatlerinde çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirmiş, 79 öğrenci yaralanmıştı.

Eğitim Bakanı Julius Ogamba, yangın sırasında okulda 808 öğrencinin bulunduğunu açıklamış, yaralanan öğrencilerin büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyurmuştu.

