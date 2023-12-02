İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kenya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: 142 ölü
Dünya

Kenya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: 142 ölü

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye ulaştı.

IHA2 Aralık 2023 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Kenya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: 142 ölü
ABONE OL

Afrika ülkesi Kenya, Kasım ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Kenya hükümetinden yapılan açıklamada, sel felaketinde can kaybının 142'ye yükseldiği bildirildi. Selden 37 bölgenin etkilendiği, 460 binden fazla kişinin ise evini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Yaklaşık bin kilometre uzunluğundaki Tana Nehri'nin taştığı, 6 bin 500 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtildi. Yağışların ülkenin güney kesimlerinde devam etmesinin, kuzey kesimlerinde ise şiddetinin azalmasının beklendiği vurgulandı.

SOMALİ'DE 100 CAN KAYBI

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada ise komşu Somali'de şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı, yaklaşık 750 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Açıklamada, "Yıkıcı yağmurlar ve seller devam ederken, ülke bir felaketin ortasında" ifadeleri kullanıldı. Selden en çok Güney Batı, Galmudug, Puntland, Hirshabelle, Jubaland ve Benadir bölgelerinin etkilendiği kaydedildi. Sel felaketinin milyonlarca Somalilinin açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadeleye devam ettiği bir dönemde meydana geldiği aktarıldı. 7,6 milyon insanın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için 2,6 milyar dolardan fazla bütçe oluşturulmasını hedefleyen 2023 Somali İnsani Müdahale Planı'nın yalnızca yüzde 42'sinin (1 milyar dolar) finanse edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Yardım kuruluşları ek kaynak olmadan mevcut ve yeni ihtiyaçları karşılayamaz" uyarısında bulunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.