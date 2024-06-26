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Dünya

Kenya'dan Haiti'ye 400 kişilik polis gücü

Kenya'nın, kaos ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla Haiti'ye gönderdiği 400 kişilik polis gücü Karayip ülkesine vardı.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 07:32 - Güncelleme:
Kenya'dan Haiti'ye 400 kişilik polis gücü
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Başkent Port-au-Prince'deki Toussaint Louverture Havaalanı'na inen Kenyalı 400 kişilik polis gücü, Haitili yetkililerce törenle karşılandı.

Haiti Başbakanı Garry Conille, X sosyal medya hesabından memnuniyetini dile getirerek, "Haiti hükümeti ve halkı, bu çok uluslu misyonun ülkemize gelmesinden mutluluk duyuyor. Yeniden demokrasiye dönüş ve ülkenin istikrara kavuşmasına katkı sunacak bir görev olmasını umuyoruz. Yaşasın halklar arasındaki dayanışma." ifadelerini kullandı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, "Haiti'de kalıcı istikrarı sağlamak için uluslararası toplumla birlikte çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.

Çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve binlerce kişinin evlerinden olmasının ardından Haitili yetkililerin talebiyle Ekim 2023'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Haiti Ulusal Polisini desteklemek üzere bir misyon gönderilmesini kararlaştırmıştı.

- HAİTİ'DEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler raporunda, başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Haiti'ye güvenlik gücü gönderilmesi kararı Kenya'da tartışmalara neden olmuştu.

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