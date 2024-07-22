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Dünya

Kenyalı yetkililer: Nairobi'de bir kamyondan zehirli kimyasallar çalındı

Kenya'da yetkililer, başkent Nairobi yakınlarında devrilen kamyonun taşıdığı sodyum siyanür bidonlarının çalındığını açıkladı.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Kenyalı yetkililer: Nairobi'de bir kamyondan zehirli kimyasallar çalındı
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BBC'nin haberine göre, başkent Nairobi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kamyon devrildi.

Sağlık yetkilileri, devrilen kamyondan çalınan zehirli kimyasal dolu bidonların bulunması için yardım çağrısı yaptı.

BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Bidonların olay yerine koşan insanlar tarafından alındığını belirten yetkililer, sodyum siyanürün küçük miktarlarda bile yutulduğunda ya da solunduğunda öldürebileceği ve çevre için de büyük bir risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Hükümet yetkilileri, insanları Nairobi-Nakuru otoyolu üzerinde bulunan bölgeden uzak durmaya çağırdı.

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