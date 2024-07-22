Kenyalı yetkililer: Nairobi'de bir kamyondan zehirli kimyasallar çalındı

BBC'nin haberine göre, başkent Nairobi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kamyon devrildi.

Sağlık yetkilileri, devrilen kamyondan çalınan zehirli kimyasal dolu bidonların bulunması için yardım çağrısı yaptı.

BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Bidonların olay yerine koşan insanlar tarafından alındığını belirten yetkililer, sodyum siyanürün küçük miktarlarda bile yutulduğunda ya da solunduğunda öldürebileceği ve çevre için de büyük bir risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Hükümet yetkilileri, insanları Nairobi-Nakuru otoyolu üzerinde bulunan bölgeden uzak durmaya çağırdı.